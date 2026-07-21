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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dans un immeuble bauhaus renove

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
1
ID: 35192
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Melchet, 32

O kompleksie

Wyłączny marketing Nadlan Lev TLV. Budynek Bauhaus w remoncie. Budynek z windą i prywatny parking. Wysokie piętro, wysokiej jakości wykończenia. Dostawa za 12 miesięcy.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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