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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 piEces blvd ben gourion

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
6
ID: 35187
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Emile Zola, 12

O kompleksie

APPARTEMENT D 'EXCEPTION CALME ET VERDOYANT IMMEUBLE DE STANDING AVEC HAUTS PLAFONDY TRES BELLE TARASSE

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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