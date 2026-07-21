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Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer

Bat Jam, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
6
ID: 35182
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Daniel, 12

O kompleksie

Nowy budynek w pobliżu morza. Dostawa w ciągu 12 miesięcy. RDJ z prywatnym ogrodem - prywatny parking. Apartament rodzinny + ogród.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Rekreacja
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