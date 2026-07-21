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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse 5 pieces neuf emplacement de choix bat yam

Bat Jam, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
2
ID: 35181
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Nowy apartament o powierzchni 134 m2 + 41 m2 taras. Winda i parking wliczone. Bardzo bystry, idealny dla rodziny. Miejsce przeszukania.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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