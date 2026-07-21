  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dans un immeuble bauhaus renove

Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dans un immeuble bauhaus renove

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
1
ID: 35179
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Melchet, 32

O kompleksie

Wyłączny marketing Nadlan Lev TLV. Budynek Bauhaus w remoncie. Budynek z windą i prywatny parking. Wysokie piętro, wysokiej jakości wykończenia. Dostawa za 12 miesięcy.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$882,320
Wyłączny marketing 4 pokojowe mieszkanie przestronne, niedawno (tylko około 3 lat), doskonale zaprojektowane i czyste w każdym szczególe. ✔️ Około 100 m2 zbudowany ✔️ Taras słoneczny o powierzchni ok. 12 m2 ✔️ Orientacja na południowy wschód ✔️ Widok niezbrojony i zielony, niemożliwy do zbud…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Aszkelon, Izrael
od
$403,440
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,560
Apartament do wynajęcia w Tel Awiwie, w dzielnicy Kerem Hateimanim, kilka kroków od morza! Nowy i luksusowy budynek z 24 / 7 dozorca i siłownia 6 piętro z windą 3 sztuki 75m2 + 12m2 taras z widokiem na morze W pełni umeblowane Spokojnie i jasno 1 miejsce parkingowe Cena: 20,000 Wpis natychmiastowy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się