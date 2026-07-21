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  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
6
ID: 35178
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Daniel, 15

O kompleksie

Stojący budynek 50m od morza. Piękne 4 pokoje o powierzchni 90m2 + 14m2 taras widok na morze. Wysokie piętro, bardzo jasne, luksusowe mieszkanie, 2 łazienki, 2 toalety, katastre parking! Wyłącznie unikalny produkt.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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