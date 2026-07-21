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Dzielnica mieszkaniowa 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
5
ID: 35177
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Herbert Samuel, 111

O kompleksie

Specjalny inwestor lub pierwszy zakup / stopa-to-ziemia. Nowoczesny budynek 50m od Gordon Beach. Cichy, zielony, całkowicie czysty widok. Budynek z windą. Bardzo cicho! Nie odpuszczaj!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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Dzielnica mieszkaniowa Montefiore 2 pieces
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Dzielnica mieszkaniowa Montefiore 2 pieces
Tel-Awiw, Izrael
od
$770,800
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w dzielnicy Montefiore w pobliżu Azrieli, tramwaj, supermarkety, kawiarnie i restauracje. Ostatni budynek w 2008 roku. 1 piętro na 6 z windą. Dwa pokoje. 36.5m2 + 5m2 balkon z przodu. Mamad. Dwie wystawy. Spokojnie i jasno. Cena: 2,350,000sh
Agencja
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Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
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Realting.com
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