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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam

Bat Jam, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam
1
ID: 35176
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Herzl, 88

O kompleksie

Nowy penthouse w bardzo poszukiwanym miejscu. Cicha ulica, w pełni odnowiony budynek z windą i parkingiem. Idealny do wynajmu inwestycji lub do zamieszkania tam.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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