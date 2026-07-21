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Dzielnica mieszkaniowa Petit bijou 3 pieces refait a neuf avec ascenseur

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
4
ID: 35175
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ben Yehuda, 124

O kompleksie

Idealny jako pierwszy zakup / wakacyjny apartament / foot-to- ziemi. Piękne 3 pokoje odnowione, umeblowane i wyposażone znajduje się kilka kroków od hotelu Hilton. Dobrze utrzymany budynek z windą.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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