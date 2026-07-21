Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur

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Piękne 3 pokoje odnowione w samym sercu Lev Tel Aviv. 2 minuty spacerem od prestiżowego Rothschild Boulevard, 7 minut spacerem od plaży. Cichy i jasny, winda na podłogę. Dostęp dla niepełnosprawnych. Idealny dla rodziny, wynajem nieruchomości, rezydencja drugorzędna.