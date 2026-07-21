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Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces balcon neuf proche mer

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
7
ID: 35171
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Jabotinsky, 7

O kompleksie

Nowa konstrukcja między Gordonem a Hiltonem. Współwłasność 7 pięter z 2 windami. Sala sportowa w budynku. Stoi wysoko. Prywatna piwnica 12m2. Data wydania: grudzień 2026 r. Gwarancje bankowe. Idealny jako pierwszy zakup, apartament wakacyjny, foot- to- ziemi lub inwestycji.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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