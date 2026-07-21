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Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse vue mer piscine 2 parkings cave

Herzliya, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
8
ID: 35170
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Herzliya
  • Adres
    HaShunit, 4 The Ritz Carlton Herzliya

O kompleksie

Położony nad morzem, Marina Herzliya Pituach. Sublimowany apartament dwupoziomowy (urządzony lub pusty) o powierzchni 224m ² + 20m ² taras. Basen + strażnik + 2 miejsca parkingowe + piwnica 20m2. Opłata za zarządzanie 6500 NIS / miesiąc.

Lokalizacja na mapie

Herzliya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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