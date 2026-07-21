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Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
3
ID: 35168
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Idelson, 23

O kompleksie

Mała cicha ulica niedaleko Bena Yehudy i Bułaczowa. Dobrze utrzymany budynek. 1. piętro - mieszkanie na ulicy. 134m2 do renowacji przy 2 wejściach. Możliwość zrobienia 2 jednostek. Ogromny potencjał. 48 500 szekli / m2.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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