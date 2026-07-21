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Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse 3 pieces terrasse

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
10
ID: 35167
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Shlomo HaMelekh, 73

O kompleksie

* Nowy apartament na sprzedaż wyłącznie * * Open to the office * * Jednoosobowy apartament na sprzedaż - ekskluzywny mandat * Shlomo Ameleh Street 73 - Tel Aviv Wygodne położenie Okręg: Ben Gurion Budynek: Odnowiony budynek Piętro: 4 piętro Typ: Penthouse Powierzchnia: 79 m2 + taras 21 m2 Winda: ✅Parking: ❌Orientacja: N- E- O Cena: * 5 490000 ILS * Więcej szczegółów: Benjamin 052- 6604099 Sidney 054- 4862214

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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