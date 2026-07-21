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Dzielnica mieszkaniowa Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer

Bat Jam, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
8
ID: 35164
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

W nowoczesnej wieży z widokiem na morze. Penthouse 5 pokoi 165 m2 + 31.5 m2 taras. Wysoko postawiony. 2 miejsca parkingowe + piwnica.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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