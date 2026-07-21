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  4. Dzielnica mieszkaniowa Florentine 2 pieces neuf avec ascenseur mamad et balcon terrasse

Dzielnica mieszkaniowa Florentine 2 pieces neuf avec ascenseur mamad et balcon terrasse

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
4
ID: 35161
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaGdud HaIvri, 34

O kompleksie

Kilka kroków od poszukiwanego po Levinsky Market, w pobliżu typowych małych ulic Florentine, Allenby i tylko 7 minut spacerem od Rothschild, całkowicie nowy budynek, dostarczony z high-end wykończenia. Kilka 2 pokoi na sprzedaż, parter ogrodowy i penthouse, a także duża przestrzeń handlowa. Możliwość nabycia całego budynku.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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