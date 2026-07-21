Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine dans un immeuble neuf centre ville

Wyjątkowy penthouse w 7-piętrowym luksusowym budynku z windą i konwencjonalnym parkingiem bez ziemi. Powierzchnia mieszkalna 146m2 + 23m2 balkon przylegający do salonu. Taras na dachu o powierzchni około 40m2 z basenem. W pełni jasny widok na wszystkie TLVs. Skontaktuj się z nami na wizytę.