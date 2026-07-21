Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine dans un immeuble neuf centre ville

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Wyjątkowy penthouse w 7-piętrowym luksusowym budynku z windą i konwencjonalnym parkingiem bez ziemi. Powierzchnia mieszkalna 146m2 + 23m2 balkon przylegający do salonu. Taras na dachu o powierzchni około 40m2 z basenem. W pełni jasny widok na wszystkie TLVs. Skontaktuj się z nami na wizytę.