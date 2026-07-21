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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine dans un immeuble neuf centre ville

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
7
ID: 35160
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Struck, 9

O kompleksie

Wyjątkowy penthouse w 7-piętrowym luksusowym budynku z windą i konwencjonalnym parkingiem bez ziemi. Powierzchnia mieszkalna 146m2 + 23m2 balkon przylegający do salonu. Taras na dachu o powierzchni około 40m2 z basenem. W pełni jasny widok na wszystkie TLVs. Skontaktuj się z nami na wizytę.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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