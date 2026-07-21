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Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
8
ID: 35159
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Modigliani, 9

O kompleksie

W samym sercu Tel Awiwu. 15 minut od plaży. Nowy budynek z parkingiem. 3 pokoje w pełni wyposażone i wyposażone. 78m2 powierzchni mieszkalnej netto. Bardzo cicha i zielona ulica. Idealny do inwestycji lub stóp do ziemi w Tel Awiwie.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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