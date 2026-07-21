Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble

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W samym sercu Tel Awiwu. 15 minut od plaży. Nowy budynek z parkingiem. 3 pokoje w pełni wyposażone i wyposażone. 78m2 powierzchni mieszkalnej netto. Bardzo cicha i zielona ulica. Idealny do inwestycji lub stóp do ziemi w Tel Awiwie.