  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Ramat HaSharon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings

Dzielnica mieszkaniowa Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings

Ramat HaSharon, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
10
ID: 35157
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Ramat HaSharon
  • Adres
    Yavne, 58

O kompleksie

W sercu Ramat Hasharon 5 pokoi rodzinnych z 3 miejscami parkingowymi + 2 piwnice Dostępny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (budynek + mieszkanie) Stojący budynek z siłownią / squash pola i sauny. W pełni jasny widok na morze Bardzo rzadko i poszukiwany

Lokalizacja na mapie

Ramat HaSharon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux 3 pieces a louer au coeur de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux 3 pieces a louer au coeur de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux 3 pieces a louer au coeur de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux 3 pieces a louer au coeur de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux 3 pieces a louer au coeur de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$4,264
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Investissement ideal mini penthouse
Dzielnica mieszkaniowa Investissement ideal mini penthouse
Dzielnica mieszkaniowa Investissement ideal mini penthouse
Aszdod, Izrael
od
$495,280
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Baka jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Baka jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Baka jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Baka jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Baka jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Baka jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Baka jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,968
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się