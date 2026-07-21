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Dzielnica mieszkaniowa Sublime 4 pieces familial avec terrasse parking et cave

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 4 pieces familial avec terrasse parking et cave
1
ID: 35156
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Cicha ulica bez pracy, blisko morza. W środku Ramat Aviv. Blisko synagogi. 112m2 + taras z widokiem na morze. Winda, parking i piwnica. Brak pracy. 49k / m2, umowa do przejęcia.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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