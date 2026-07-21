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Dzielnica mieszkaniowa Luxueux 5 pieces terrasse vue mer

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
3
ID: 35155
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Jabotinsky, 120 Marinado

O kompleksie

Wysoka wieża mieszkalna w samym sercu Tel Awiwu. 153m2 powierzchni mieszkalnej + 14m2 taras z widokiem na morze. 2 piwnice + 2 miejsca parkingowe. Sala sportowa, basen, straż 24 godziny na dobę. Bardzo wysokie wykończenie.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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