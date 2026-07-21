  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces terrasse neuf proche mer

Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces terrasse neuf proche mer

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
4
ID: 35153
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Meir Yaari, 13

O kompleksie

Blisko Hayarkon Park, Namal Tel Aviv Tzafon Awiw jest idealnym miejscem blisko morza, centrum miasta, parku i nazwy bardzo poszukiwany po ulicy duże 3 pokoje + taras mieszkanie z 2 łazienkami 2 parkingi i piwnice ZNANY

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Apartament na sprzedaż w Tours YOO w Parku Tzameret w Tel- Aviv Luksusowa wycieczka z strażnikiem, siłownią, basenem, łaźnią, sauną i wiele więcej! 8. piętro z 4 windami 4.5 szt. 170 m2 + 11 m2 taras Mamad 2 łazienki 3 W.C. 2 miejsca parkingowe Cena: 6,500,000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Raanana, Izrael
od
$1,17M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a ne pas manquer 3 pieces a vendre dans un projet neuf proche de la mer sheinkin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a ne pas manquer 3 pieces a vendre dans un projet neuf proche de la mer sheinkin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a ne pas manquer 3 pieces a vendre dans un projet neuf proche de la mer sheinkin tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się