  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion

Dzielnica mieszkaniowa Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
2
ID: 35152
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Struck, 10

O kompleksie

Nowy budynek w budowie (Tama 38 / 2) Wyjątkowy apartament - bardzo rzadko 83m2 + 33m2 taras na jednym poziomie Winda i prywatny parking 2 sypialnie / 2 łazienki ZNANY

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement familial a arnona proche de baka jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement familial a arnona proche de baka jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement familial a arnona proche de baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$2,854
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Joli 3 pieces a vendre dans un immeuble de haut standing tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Joli 3 pieces a vendre dans un immeuble de haut standing tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Joli 3 pieces a vendre dans un immeuble de haut standing tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Joli 3 pieces a vendre dans un immeuble de haut standing tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Joli 3 pieces a vendre dans un immeuble de haut standing tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Joli 3 pieces a vendre dans un immeuble de haut standing tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Joli 3 pieces a vendre dans un immeuble de haut standing tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,54M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,55M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się