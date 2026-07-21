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Dzielnica mieszkaniowa Sublime appartement avec terrasse

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
8
ID: 35151
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Abba Ahimeir, 19

O kompleksie

Nowy budynek w sercu Ramat Aviv. Wysoka konstrukcja. Wysokie piętro z windą + 2 miejsca parkingowe + piwnica. 197m2 powierzchni mieszkalnej + 40m2 taras. Wysokokońcowe mieszkanie idealne dla rodziny, blisko sklepów, morza i szkół.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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Realting.com
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