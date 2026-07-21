Dzielnica mieszkaniowa Sublime appartement avec terrasse

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Nowy budynek w sercu Ramat Aviv. Wysoka konstrukcja. Wysokie piętro z windą + 2 miejsca parkingowe + piwnica. 197m2 powierzchni mieszkalnej + 40m2 taras. Wysokokońcowe mieszkanie idealne dla rodziny, blisko sklepów, morza i szkół.