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Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
9
ID: 35150
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    J L Gordon, 46

O kompleksie

Mała cicha ulica między Gordonem a Benem Gurionem 87m2 z windą do renowacji Bardzo jasne, blisko sklepów i plaży Ogromny potencjał Do konfiskaty!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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