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Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
9
ID: 35149
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Sderot David Ben Gurion, 60

O kompleksie

Doskonała lokalizacja w samym sercu Tel Awiwu, Gordon / Ben Gourion. Nowy budynek z windą i parking. 67m2 + 12m2 taras. Idealny do pierwszego zakupu lub inwestycji.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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