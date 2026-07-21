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Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces balcon parking

Ramat Gan, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
5
ID: 35146
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Ramat Gan
  • Adres
    Ben Gurion,

O kompleksie

I kwadratowy cœur de Ramat Gan 72 m2 + balkon Ascenseur + mamad + parking Superinwestycja

Lokalizacja na mapie

Ramat Gan, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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