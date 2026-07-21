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Dzielnica mieszkaniowa Superbe cottage

Tel Mond, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
6
ID: 35144
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Wioska
    Tel Mond
  • Adres
    HaDekel

O kompleksie

W sercu eleganckich przedmieść Natanya i Raanana, centrum i duszpasterstwo, Domek 5.5 pokoje, całkowicie odnowione! Duży ogród, cicho z tyłu. Grunty o powierzchni około 230 m2, zbudowane 150 m2 Szeregowy Miklat.

Lokalizacja na mapie

Tel Mond, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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Dzielnica mieszkaniowa Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
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