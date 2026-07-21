Dzielnica mieszkaniowa Tour guindi tlv fashion mall

TEL AVIV - GINDI TOWERS Położony w samym sercu Tel Awiwu, w Gindi Towers - Fashion Mall kompleks, ten 4-pokojowy apartament oferuje popołudniową część miasta, w pobliżu sklepów, restauracji i atrakcji miasta. 118 m2 + 9 m2 taras z widokiem na morze. Jasny obiekt, z prawdziwym poczuciem przestrzeni, w nowoczesnej rezydencji z udogodnieniami. ✔️ Otwarty salon z tarasem ✔️ Widok na morze ✔️ Sala sportowa w budynku ✔️ Strażnik ✔️ 1 parking Dostępny od 15 maja Centralna, tętniąca życiem lokalizacja w sercu Tel Awiwu.