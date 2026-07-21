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Dzielnica mieszkaniowa Tour guindi tlv fashion mall

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
5
ID: 35143
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.04.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaHashmonaim, 38

O kompleksie

TEL AVIV - GINDI TOWERS Położony w samym sercu Tel Awiwu, w Gindi Towers - Fashion Mall kompleks, ten 4-pokojowy apartament oferuje popołudniową część miasta, w pobliżu sklepów, restauracji i atrakcji miasta. 118 m2 + 9 m2 taras z widokiem na morze. Jasny obiekt, z prawdziwym poczuciem przestrzeni, w nowoczesnej rezydencji z udogodnieniami. ✔️ Otwarty salon z tarasem ✔️ Widok na morze ✔️ Sala sportowa w budynku ✔️ Strażnik ✔️ 1 parking Dostępny od 15 maja Centralna, tętniąca życiem lokalizacja w sercu Tel Awiwu.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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