  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces balcon neuf proche mer

Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces balcon neuf proche mer

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
7
ID: 35135
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Jabotinsky, 7

O kompleksie

Nowa konstrukcja między Gordonem a Hiltonem. Współwłasność 7 pięter z 2 windami. Sala sportowa w budynku. Stoi wysoko. Prywatna piwnica 12m2. Data wydania: grudzień 2026 r. Gwarancje bankowe. Idealny jako pierwszy zakup, apartament wakacyjny, foot- to- ziemi lub inwestycji.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,70M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Dzielnica mieszkaniowa Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Dzielnica mieszkaniowa Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Dzielnica mieszkaniowa Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Dzielnica mieszkaniowa Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Dzielnica mieszkaniowa Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Dzielnica mieszkaniowa Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Investissement a jerusalem fort potentiel de valorisation
Dzielnica mieszkaniowa Investissement a jerusalem fort potentiel de valorisation
Dzielnica mieszkaniowa Investissement a jerusalem fort potentiel de valorisation
Dzielnica mieszkaniowa Investissement a jerusalem fort potentiel de valorisation
Jerozolima, Izrael
od
$656,000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się