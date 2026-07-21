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Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 4 pieces jardin parking

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
2
ID: 35131
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Sderot David HaMelekh, 33

O kompleksie

Nowy budynek high-end budowy. Premia lokalizacja w pobliżu wszystkich udogodnień. Prywatny podziemny parking wliczone. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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