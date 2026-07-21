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  4. Dzielnica mieszkaniowa Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh

Dzielnica mieszkaniowa Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh

Hadera, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
6
ID: 35129
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Shahal

O kompleksie

BZH ✨ Nowy program w ekskluzywnej dzielnicy Weizman Hadera! Są klasyczne projekty... i są te, które zmieniają standardy. Mamy przyjemność przedstawić Państwu ultraekskluzywny kompleks butikowy zaledwie 15 apartamentów, z renomowanego dewelopera Towers, oferujący rzadkie doświadczenie życiowe, łącząc prywatność, spokój i elegancję. ✨ Nowe 3-pokojowe apartamenty (około 80 m2) rzadkie na rynku, w dzielnicy mieszkalnej pawilonów! ✨ Tylko 3 piętra, 5 apartamentów na piętro, ✨ Nowoczesny i funkcjonalny design, ✨ Duża, jasna przestrzeń życiowa, ✨ Taras bez widoku z otwartym widokiem, ✨ normy budowlane i materiały wysokiej jakości, ✨ Doskonała nowoczesna kuchnia na zamówienie, z marmurem, ✨ Dwie sypialnie, w tym jeden apartament, ✨ Dwie łazienki, ✨ klimatyzacja, ✨ Bezpieczny pokój na górze, ✨ Winda, ✨ podziemny parking, ✨ Dostawa w ciągu 4 / 6 miesięcy BZH, ✨ Gwarancja prawna promotora. Położenie uprzywilejowane - jeden z najlepszych obszarów Hadera, Tylko około 5 minut jazdy od morza i Village Shopping Centre, Handlowy sklep kosmiczny na parterze, Nowa konstrukcja o wysokich standardach Blisko wszystko: sklepy, szkoły, synagogi, transport i szybki dostęp do wyjścia z miasta. To nie tylko nieruchomości. Jest to sztuka życia, przeznaczona dla wymagających klientów poszukujących jakości, dyskrecji i bezpiecznej inwestycji. Kontakt: RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Rekreacja
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