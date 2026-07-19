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Dzielnica mieszkaniowa Kfar saba quartier calme et tres demande

Kfar Saba, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
8
ID: 35124
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Kfar Saba
  • Adres
    Shoshana Damari

O kompleksie

5 CZĘŚCI - PRZEGLĄD DEGAGOWANY - LUMINOS Apartament 5 pokoi o powierzchni 128 m2 netto (167 m2 arnona), ciesząc się ładny otwarty widok. ✔️ Wystawa South- East, bardzo jasny ✔️ Otwarta kuchnia i przyjemna przestrzeń życiowa ✔️ 2 łazienki ✔️ Mamad ✔️ 2 miejsca parkingowe ✔️ Jaskinia Funkcjonalne mieszkanie, dobrze zorientowane, z prawdziwym potencjałem dla rodziny.

Lokalizacja na mapie

Kfar Saba, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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