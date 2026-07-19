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Dzielnica mieszkaniowa Superbe 100 m a deux pas de la mer avec parking et ascenseur

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
10
ID: 35121
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Zlatopolski, 7

O kompleksie

Do sprzedaży wyłącznej W prestiżowej Halperin Street Blisko morza, w cichej i przyjemnej ulicy między Ben Yehuda i morza. W dobrze utrzymanym budynku tylko 6 apartamentów. Na pierwszym piętrze, zwrócony na południe Apartament 103 m2 Do remontu z możliwością przekształcenia w 4 pokoje. Potrójna ekspozycja Winda Schronione w budynku Miejsce parkingowe w piwnicy

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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