Dzielnica mieszkaniowa Superbe 100 m a deux pas de la mer avec parking et ascenseur

Do sprzedaży wyłącznej W prestiżowej Halperin Street Blisko morza, w cichej i przyjemnej ulicy między Ben Yehuda i morza. W dobrze utrzymanym budynku tylko 6 apartamentów. Na pierwszym piętrze, zwrócony na południe Apartament 103 m2 Do remontu z możliwością przekształcenia w 4 pokoje. Potrójna ekspozycja Winda Schronione w budynku Miejsce parkingowe w piwnicy