Dzielnica mieszkaniowa Appartement familial 4 pieces avec terrasse souccah carree ideale jerusalem immobilier 026786595

Szukasz prawdziwego mieszkania rodzinnego w Jerozolimie, gdzie każda przestrzeń jest przeznaczona do codziennego komfortu, ale masz trudności ze znalezieniem nieruchomości, która łączy objętość, jasność i prawdziwy użyteczny taras, Ta możliwość dokładnie spełnia to oczekiwania Położony w Har Homa ulicy Baba Sali, ten 4-pokojowy apartament o powierzchni około 91 m2 oferuje idealną dystrybucję, przestronny salon otwarty na piękny taras 9 m2 kwadratowych soccah, drugie wyjście na zewnątrz z sypialni, mamada używany jako sypialnia, a także przyjemny otwarty kuchnia amerykańska Dzięki trzem wystawom, naturalne światło towarzyszy każdemu pokojowi przez cały dzień, z prywatnym parkingiem zarejestrowanym w katastrze, windą Shabbat, piwnicą i cichym, zielonym i rodzinnym środowiskiem w pobliżu szkół, sklepów i synagogów JERUSALEM IMMOBILIER Agencja nieruchomości w Jerozolima