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Dzielnica mieszkaniowa Appartement familial 4 pieces avec terrasse souccah carree ideale jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
5
ID: 35120
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.04.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    HaBaba Sali

O kompleksie

Szukasz prawdziwego mieszkania rodzinnego w Jerozolimie, gdzie każda przestrzeń jest przeznaczona do codziennego komfortu, ale masz trudności ze znalezieniem nieruchomości, która łączy objętość, jasność i prawdziwy użyteczny taras, Ta możliwość dokładnie spełnia to oczekiwania Położony w Har Homa ulicy Baba Sali, ten 4-pokojowy apartament o powierzchni około 91 m2 oferuje idealną dystrybucję, przestronny salon otwarty na piękny taras 9 m2 kwadratowych soccah, drugie wyjście na zewnątrz z sypialni, mamada używany jako sypialnia, a także przyjemny otwarty kuchnia amerykańska Dzięki trzem wystawom, naturalne światło towarzyszy każdemu pokojowi przez cały dzień, z prywatnym parkingiem zarejestrowanym w katastrze, windą Shabbat, piwnicą i cichym, zielonym i rodzinnym środowiskiem w pobliżu szkół, sklepów i synagogów JERUSALEM IMMOBILIER Agencja nieruchomości w Jerozolima

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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