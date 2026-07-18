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Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin 4 pieces plein centre raanana

Raanana, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
5
ID: 35119
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Ładny 4-pokojowy ogród. Duża sypialnia. Ogród. 2 łazienki. Z kuchni. Standardowy parking. Duża piwnica. Mamad. West Garden przyjazny i cichy. W centrum miasta w ciszy. Synagoga Shift obok. Mamad. Regularne parkowanie i piwnica

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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