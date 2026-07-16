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Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove architecturellement a cote de basel

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
6
ID: 35116
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Yehoshua Bin Nun, 69

O kompleksie

Nowy w sprzedaży wyłącznie Na 69 Yehoshua Ben Nun Street, cichej ulicy w pobliżu Hayarkon Park W samym sercu starej północy (w pobliżu Nordau Boulevard) 3-pokojowe mieszkanie z designem architektonicznym i high- end wykończenia. Powierzchnia 75 m2 (w zależności od katastru) 4 piętro Z windą Dobrze utrzymany budynek Obecność schronienia w budynkach

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Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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