Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove architecturellement a cote de basel

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Nowy w sprzedaży wyłącznie
Na 69 Yehoshua Ben Nun Street, cichej ulicy w pobliżu Hayarkon Park
W samym sercu starej północy (w pobliżu Nordau Boulevard)
3-pokojowe mieszkanie z designem architektonicznym i high- end wykończenia.
Powierzchnia 75 m2 (w zależności od katastru)
4 piętro
Z windą
Dobrze utrzymany budynek
Obecność schronienia w budynkach