  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Neuf projet keidar universite

Dzielnica mieszkaniowa Neuf projet keidar universite

Raanana, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
3
ID: 35115
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    HaHoresh

O kompleksie

Nice 3 pokoje o powierzchni 75 m2 z tarasem 13 m2. Nowy budynek położony na wschód od Raanana obok Open University. Spokojna okolica, otwarty widok, zachodni taras. 2 łazienki, 1 piwnica.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet netanya centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Projet netanya centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Projet netanya centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Projet netanya centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Projet netanya centre ville
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet netanya centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Projet netanya centre ville
Netanya, Izrael
od
$3,23M
Ogród słoneczny Projekt Netanya Status projektu Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt znajduje się w centrum miasta netanya bardziej dokładnie w ulicy Bellinsson w pobliżu kikar mniej niż 15 minut spacerem i blisko dachu C…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa de charme a herzliya
Dzielnica mieszkaniowa Villa de charme a herzliya
Dzielnica mieszkaniowa Villa de charme a herzliya
Dzielnica mieszkaniowa Villa de charme a herzliya
Dzielnica mieszkaniowa Villa de charme a herzliya
Dzielnica mieszkaniowa Villa de charme a herzliya
Herzliya, Izrael
od
$7,80M
Rzadka okazja - Urocza willa w Herzliya. Położony w cichej i zielonej ulicy, odkryj tę piękną 6-pokojową willę łączącą komfort i spokój. Idealnie usytuowany w pobliżu szkół i sklepów. Powierzchnia: 181 m2 mieszkalne na 330 m2 partii. Wspaniały apartament dla rodziców na najwyższym piętrze. B…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Hajfa, Izrael
od
$818,795
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Specjalna oferta na uruchomienie: zapłacić 400,000 obecnie, a reszta - zgodnie ze specjalnym planem bliżej osady, i bez odniesienia do indeksu. Liczba mieszkań i czas trwania działania są ograniczone.O projekcieZamknięta dzielnica butikowa na skrzyżowaniu Shoshanat ha- Carmel × ha- Ilanot × …
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się