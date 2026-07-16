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Dzielnica mieszkaniowa Etage complet calme et central cave amenagee en studio

Hatzor HaGlilit, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
2
ID: 35114
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Poddystrykt Safed
  • Miasteczko
    Hatzor HaGlilit
  • Adres
    HaHula

O kompleksie

W Kiryat Moshe, nowy na rynku: Idealnie położony w pobliżu tramwaju (zielona linia), piękne 4.5 pokoje rozciągające się na całym piętrze. Taras Soccah, 2. piętro, 4 kierunki. Obejmuje dużą przestrzeń w piwnicy z oknem służącym jako niezależna jednostka mieszkalna. Hadassa Exclusive

Lokalizacja na mapie

Hatzor HaGlilit, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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