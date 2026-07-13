Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina

Nowy na sprzedaż wyłącznie! 23 Ahavat Zion Street Cicha i prestiżowa ulica, blisko Kikar Hamedina. Przestronne i jasne 3-pokojowe mieszkanie (łatwo przekształcone w 4 pokoje). Odnowiony od dołu do dołu trzy lata temu. Powierzchnia mieszkalna 87 m2 (w zależności od Tabou). Położony na 6 piętrze z otwartym widokiem. Budynek z 2 windami bardzo dobrze utrzymane. Schroniony w budynku. Projekt rozszerzenia budynku jest w trakcie budowy mamad dla każdego mieszkania.