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Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
11
ID: 35102
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ahavat Tsiyon, 23

O kompleksie

Nowy na sprzedaż wyłącznie! 23 Ahavat Zion Street Cicha i prestiżowa ulica, blisko Kikar Hamedina. Przestronne i jasne 3-pokojowe mieszkanie (łatwo przekształcone w 4 pokoje). Odnowiony od dołu do dołu trzy lata temu. Powierzchnia mieszkalna 87 m2 (w zależności od Tabou). Położony na 6 piętrze z otwartym widokiem. Budynek z 2 windami bardzo dobrze utrzymane. Schroniony w budynku. Projekt rozszerzenia budynku jest w trakcie budowy mamad dla każdego mieszkania.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
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