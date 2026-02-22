Dzielnica mieszkaniowa A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod

Rzadko do wynajęcia: wspaniały apartament 5-pokojowy położony w jednej z najpiękniejszych rezydencji Ashdod, kilka kroków od plaży. Taras z pełnym widokiem na morze i dostęp do basenu w obrębie rezydencji, dla wyjątkowego środowiska życia. Apartament składa się z 4 sypialni, prysznicem, łazienki i 3 toalety. Klimatyzacja i parking. Wliczone jest klub country, z basenem, siłownią i sauną, oferując wysoki komfort każdego dnia. Opłaty miesięczne: 800 szekeli Wpis natychmiastowy