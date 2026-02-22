Dzielnica mieszkaniowa A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod

  1. Realting.com
A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod

Aszdod, Izrael
od
$2,539
;
16

ID: 33685
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja


  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Przeniesienie

Français Français
Rzadko do wynajęcia: wspaniały apartament 5-pokojowy położony w jednej z najpiękniejszych rezydencji Ashdod, kilka kroków od plaży. Taras z pełnym widokiem na morze i dostęp do basenu w obrębie rezydencji, dla wyjątkowego środowiska życia. Apartament składa się z 4 sypialni, prysznicem, łazienki i 3 toalety. Klimatyzacja i parking. Wliczone jest klub country, z basenem, siłownią i sauną, oferując wysoki komfort każdego dnia. Opłaty miesięczne: 800 szekeli Wpis natychmiastowy

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
