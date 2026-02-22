  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Plain pieds pas proche parc et toutes commodites

Dzielnica mieszkaniowa Plain pieds pas proche parc et toutes commodites

Raanana, Izrael
od
$1,72M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 33407
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Bardzo rzadko. Pochylenie. Sąsiedztwo blisko parku. 5 pokoi z patio. Renove. Ładny ogród. Parkowanie. Bardzo cicho. Możliwość budowy 49 m2 dodatkowych

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Aszdod, Izrael
od
$1,975
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces entierement renove
Jerozolima, Izrael
od
$2,038
Dzielnica mieszkaniowa Neuf proche tram soucca et parking
Jerozolima, Izrael
od
$1,29M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport
Netanya, Izrael
od
$2,665
Dzielnica mieszkaniowa Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$846,450
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Raanana, Izrael
od
$1,72M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$689,387
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison
Jerusalem, Izrael
od
$5,71M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,95M
Odkryj luksus życia w Tel Awiwie z tym nowym apartamentem zajmującym całe piętro, idealnie usytuowany w prestiżowych alejkach otaczających Kikar Hamedina, w samym centrum Tel Awiwu. Ta ekskluzywna nieruchomość oferuje prywatność, wyrafinowanie i wyjątkowy design w doskonałej lokalizacji miej…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się