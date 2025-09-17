  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Bat Jam, Izrael
ID: 28022
Data aktualizacji: 17.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

BAT YAM - Rynek złota Luksusowa rezydencja intymna PREVENT - budowa w toku Przewidywana dostawa: Czerwiec 2026 Plaża tylko 150 m od hotelu Tramwaj 200 m (12 min od Tel- Aviv) Okręg Centralny, blisko wszystkich udogodnień Korzyści z projektu Korzystne warunki płatności: 20% przy podpisywaniu - 80% przy kluczowej dostawie Specyfikacje High- End ♦Optymalne gwarancje bankowe

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
