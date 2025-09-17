Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

TAMA IMMOBILARY PROJECT 38 - BAT YAM Żyć blisko morza, w jednym z najbardziej poszukiwanych ulic Bat Yam: Ha 'Atsmaout Street. Projekt już dobrze zaawansowany, dostawa przewidziana na czerwiec 2026 Uzyskane pozwolenia na budowę Pełna gwarancja bankowa Uprzywilejowana lokalizacja: elegancka i spokojna ulica, blisko morza, z jasnym widokiem na zielony park schodzący na plażę Towary zaproponowane w projekcie: Dostępne towary Apartament 20 - 3 piętro 77 m2 + taras 20 m2 - 3 pokoje - Z Apartament 21 - 5 piętro 69 m2 + taras 14 m2 - 3 pokoje - od 2.290.000 Apartament 25 - 5 piętro 77 m2 + taras 20 m2 - 3 pokoje - Z Apartament 26 - 5 piętro 69 m2 + taras 14 m2 - 3 pokoje - Z Mini- Penthouse 28 - 6. piętro 118 m2 + taras 85 m2 - 5 pokoi - od 4 380 000 Wszystkie apartamenty mają matki Wyjątkowe warunki płatności