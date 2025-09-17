Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
TAMA IMMOBILARY PROJECT 38 - BAT YAM
Żyć blisko morza, w jednym z najbardziej poszukiwanych ulic Bat Yam: Ha 'Atsmaout Street.
Projekt już dobrze zaawansowany, dostawa przewidziana na czerwiec 2026
Uzyskane pozwolenia na budowę
Pełna gwarancja bankowa
Uprzywilejowana lokalizacja: elegancka i spokojna ulica, blisko morza, z jasnym widokiem na zielony park schodzący na plażę
Towary zaproponowane w projekcie:
Dostępne towary
Apartament 20 - 3 piętro
77 m2 + taras 20 m2 - 3 pokoje - Z
Apartament 21 - 5 piętro
69 m2 + taras 14 m2 - 3 pokoje - od 2.290.000
Apartament 25 - 5 piętro
77 m2 + taras 20 m2 - 3 pokoje - Z
Apartament 26 - 5 piętro
69 m2 + taras 14 m2 - 3 pokoje - Z
Mini- Penthouse 28 - 6. piętro
118 m2 + taras 85 m2 - 5 pokoi - od 4 380 000
Wszystkie apartamenty mają matki
Wyjątkowe warunki płatności