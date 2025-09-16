  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Bat Jam, Izrael
od
$780,000
;
6
ID: 28015
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

BAT YAM - Rynek złota Luksusowa rezydencja intymna PREVENT - budowa w toku Przewidywana dostawa: Czerwiec 2026 Plaża tylko 150 m od hotelu Tramwaj 200 m (12 min od Tel- Aviv) Okręg Centralny, blisko wszystkich udogodnień Korzyści z projektu Korzystne warunki płatności: 20% przy podpisywaniu - 80% przy kluczowej dostawie Specyfikacje High- End ♦Optymalne gwarancje bankowe

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,19M
Nowy luksusowy projekt mieszkalny w Jerozolimie znajduje się w pobliżu wielkiej synagogi i 7 minut spacerem od Mamilli. Ten prestiżowy projekt mieszkaniowy harmonijnie łączy inteligentną i nowoczesną konstrukcję, obok klasycznego wzornictwa. Ta rezydencja znajduje się w samym sercu Jerozolim…
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Izrael
od
$3
Nowy projekt na Herzilya w nowej dzielnicy w Vogue Galil Yam. Nowy budynek Boutique Floor z nowoczesną architekturą mieszaną ze stylem Bauhaus TLV. Wysokopoziomowe usługi krajowe i zewnętrzne. Wszystkie apartamenty będą wyposażone i umeblowane. Duży wybór mieszkania od parteru do penthouse. …
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Izrael
od
$885,000
Odkryj nasz nowy projekt przedsprzedaży, sprzedawany przez Mardochee Khayat, twojego nowego specjalisty od projektów. Położony w prestiżowej dzielnicy Netanya, Ramat Poleg, nasza rezydencja oferuje idealne położenie w pobliżu kanionu Ir Yamam, pięknej plaży Poleg, znanych szkół i wielkiej sy…
