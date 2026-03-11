Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Nahariyya
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Nahariyya, Izrael

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Nahariya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Nahariya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
Piękny ogród 4 / 5 sztuk Ma wszystko. Balkon, ogród, mmd, piwnica, parking Powierzchnia mies…
$1,505
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się