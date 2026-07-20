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Wynajem długoterminowy penthouse’ów w HaSharon Subdistrict, Izrael

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2 obiekty total found
Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
Penthouse 150 m2 z 3 tarasami panoramiczny widok na morze 150 m2. Winda Szabat
$3,018
za miesiąc
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Penthouse 4 pokoi w Netanya, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 130 m²
Do wynajęcia: luksusowy apartament w centrum miasta, w cichej ulicy. Apartament ten znajduje…
$3,936
za miesiąc
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