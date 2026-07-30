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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Givat Shmuel, Izrael

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Givat Shmuel, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Givat Shmuel, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 74 m²
Numer referencyjny: 6989 Nowa okolica blisko wszystkich udogodnień i Tel Awiw 17- piętrowy n…
$2,535
za miesiąc
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