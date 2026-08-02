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Penthouse na Sprzedaż w Emek Hefer Regional Council, Izrael

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2 obiekty total found
Penthouse 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 186 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$3,08M
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Penthouse 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 175 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$3,01M
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Parametry nieruchomości w Emek Hefer Regional Council, Izrael

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