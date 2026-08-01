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Wille na sprzedaż w Bat Jam, Izrael

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1 obiekt total found
Willa w Bat Jam, Izrael
Willa
Bat Jam, Izrael
Numer referencyjny: BY 206 Nowy projekt na Bat Yam zaledwie 10 minut od Tel Awiwu i ma kilka…
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Parametry nieruchomości w Bat Jam, Izrael

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